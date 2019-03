Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Berlin (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nutzt die Länderspiel-Pause zu Testzwecken. Die Norddeutschen bestreiten am 21. März in Berlin ein Freundschaftsspiel beim Bundesligisten Hertha BSC. Das teilten die Schleswig-Holsteiner am Donnerstag mit. Der Anstoß erfolgt um 13.00 Uhr im Amateurstadion der Berliner.