Holstein Kiel und Hansa Rostock: 0:0 in Testspiel

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Drittligist FC Hansa Rostock haben sich am Dienstagabend in einem Testspiel vor 1800 Zuschauern im Kieler Holstein-Stadion 0:0 getrennt. Für beide Mannschaften war die Partie die Generalprobe vor den ersten Ligaspielen des neuen Jahres. Die Kieler gastieren dabei am 30. Januar beim 1. FC Heidenheim. Hansa muss am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) beim Tabellenletzten der 3. Liga Eintracht Braunschweig antreten.

In einer wechselvollen Begegnung hatten beide Teams gute Tormöglichkeiten, nutzten sie jedoch nicht. Zudem war Holsteins Torwart Kenneth Kronholm ebenso sicher wie sein Gegenüber Ioannis Gelios. Bei den Rostockern kam in der zweiten Halbzeit Maximilian Ahlschwede zu seinem Comeback. Der Verteidiger war am Montag vom Ligarivalen Würzburger Kickers verpflichtet worden. Ahlschwede hatte bereits von 2015 bis 2017 für die Mecklenburger gespielt.