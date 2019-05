Holstein Kiel setzt auf Sieg: Kapitän Schmidt: "Wut in uns"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will sich von seinen Fans nach drei Niederlagen in Serie versöhnlich aus einer ansonsten furiosen Saison verabschieden. "Wir haben eine gewisse Wut in uns, weil die letzten Spiele nicht so gelaufen sind, wie wir es erwartet hatten", sagte Kapitän Dominik Schmidt vor dem Heimspiel heute gegen Dynamo Dresden. Die "Störche" hatten ihre Aufstiegshoffnungen mit Niederlagen gegen den SC Paderborn (1:2), beim SV Sandhausen (2:3) und gegen den MSV Duisburg (0:2) verspielt.

Die Partie wird vermutlich die letzte im Holstein-Stadion unter Trainer Tim Walter sein. Der 43-Jährige will nach der Saison zum Bundesligisten VfB Stuttgart wechseln. "Momentan konzentriere ich mich voll auf die letzten beiden Spiele mit Holstein Kiel. Alles andere kommentiere ich nicht", sagte Walter. Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth bestätigte das Interesse des VfB und den Wunsch Walters, nach Stuttgart zu wechseln. Offensichtlich geht es jetzt um die Höhe der Ablösesumme.