Holstein Kiel optimistisch: gegen Freiburg in Bestbesetzung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) in Bestbesetzung bestreiten. Auch Spielmacher Jae-Sung Lee und Mittelfeldspieler Mathias Honsak sind nach ihren Verletzungen wieder im Training. "Ob sie eine Option sind, entscheiden wir Mittwochmorgen. Aber das Lazarett lichtet sich", sagte Trainer Tim Walter am Montag.

Nach dem 1:0-Sieg im Nordderby beim FC St. Pauli und dem 1:1 zuvor gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln gehen die "Störche" selbstbewusst in das Duell mit den Breisgauern. "Für den Reifeprozess der Mannschaft ist solch ein Spiel enorm wichtig. Wir werden versuchen, alles in die Waagschale zu werfen", sagte der Holstein-Coach. "Wir werden vormittags leicht anschwitzen - und abends versuchen, Freiburg zu schlagen." Notfalls soll das auch mit Verlängerung gelingen. "Die Fitness haben die Jungs", sagte Walter.

Stehvermögen hat auch Jonas Meffert, der im Sommer aus Freiburg an die Förde gewechselt ist. "Zu Hause hatten wir konstante Ergebnisse. Auswärts haben wir es aber noch nicht oft genug auf den Platz gebracht. Deshalb war der Sieg gegen St. Pauli extrem wichtig - auch für unser Selbstvertrauen", sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler.