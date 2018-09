Holstein Kiel ohne Spielmacher Lee gegen Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss im Heimspiel am heutigen Montagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg auf Spielmacher Jae-Sung Lee verzichten. Der Südkoreaner ist für zwei Länderspiele seiner Nationalmannschaft nominiert worden. "Das stellt für uns kein Problem dar", sagte Tim Walter. Andere sollen in die Bresche springen. Die Kieler gehen nach dem guten Saisonstart zuversichtlich in die Partie. "Wir sind voll im Soll, sind noch ungeschlagen und im Pokal eine Runde weiter. Viel mehr geht nicht", meinte Walter. Der 42-Jährige erwartet ein Geduldspiel. Er lobte bei den Magdeburgern Defensive, Ordnung und Gefährlichkeit bei Standards.