Holstein Kiel kassiert 2:3 bei Darmstadt 98

Darmstadt (dpa/lno) - Holstein Kiels Hoffnungen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga haben einen weiteren Dämpfer erhalten. Das Team von Trainer Tim Walter kassierte am Samstag mit einem 2:3 (1:2) beim SV Darmstadt 98 die zweite Niederlage in Folge und hat auf Rang fünf nunmehr acht Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei. "Wir haben heute ein bisschen zu viel vermissen lassen. Drei Gegentore sind einfach zu viel", sagte Verteidiger Johannes van den Bergh enttäuscht.

Mathias Honsak (33. Minute) und Alexander Mühling (65.) erzielten vor 10 210 Zuschauern im Merck-Stadion am Böllenfalltor die Tore für die Gäste, die nach der Gelb-Roten Karte für Jonas Meffert (61.) die letzte halbe Stunde zu zehnt bestreiten mussten. Marvin Mehlem (19.), Serdar Dursun (41.) und Marcel Franke (62.) trafen für die Gastgeber beim Heimdebüt ihres neuen Trainers Dimitrios Grammozis.