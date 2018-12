Holstein Kiel in Bestbesetzung gegen Arminia Bielefeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Tabellenvierte Holstein Kiel will in die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga. Heute kann das Team gegen Arminia Bielefeld in Bestbesetzung Anlauf auf den vierten Sieg in Serie nehmen. Der nach Rückenbeschwerden genesene Linksaußen Steven Lewerenz ist für Trainer Tim Walter ebenso eine Option wie Mittelstürmer Janni Serra. "Janni hat voll mittrainiert und kann spielen", sagte Walter. Der U21-Nationalspieler hatte sich am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen vor dem Match bei Dynamo Dresden (2:0) verletzt und musste zuschauen.

Die Kieler schwimmen auf einer Erfolgswelle. Seit sieben Spielen sind die "Störche" ungeschlagen, inklusive DFB-Pokal sogar acht. Zuletzt gab es drei Siege mit 8:1-Toren. "Mittlerweile sind wir da, wo wir hin wollten und feilen jetzt an den Feinheiten", sagte Walter. Er erwartet eine schwere Aufgabe: "Bielefelds Spieler müssen und können sich unter dem neuen Trainer neu beweisen."