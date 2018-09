Holstein Kiel gegen Magdeburg ohne Spielmacher Lee 

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg ohne Spielmacher Jae-Sung Lee den zweiten Anlauf auf den ersten Heimsieg nehmen. Der Südkoreaner steht im Kader seiner Nationalmannschaft für zwei Länderspiele am 7. September gegen Costa Rica sowie am 11. September gegen Chile. "Ich freue mich für ihn. Nun haben andere Spieler die Chance, für ihn in die Bresche zu springen", sagte Trainer Tim Walter am Samstag.

Wer den starken Spiellenker Lee in der Startelf vertritt, ließ Walter offen. Kapitän David Kinsombi, der nach einer längeren Verletzungspause bislang nur zu Kurzeinsätzen kam, könnte ein Kandidat sein. Mit dem am Freitag wenige Stunden vor Transferschluss von RB Salzburg verpflichteten Japaner Masaya Okugawa haben die "Störche" eine weitere Alternative.

Die KSV Holstein erwartet gegen den einstigen Europapokalsieger eine harte Aufgabe. "Das ist ein sehr zweikampfstarker Gegner, der als Einheit auftritt", sagte Mittelfeldspieler Kingsley Schindler über die Elbestädter. "Die operieren viel mit langen Bällen. Wir werden versuchen, auch gegen diesen Gegner unseren Fußball zu spielen", kündigte Coach Walter an.