Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Norderstedt (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat ein weiteres Testspiel vereinbart. Die Schleswig-Holsteiner empfangen an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) den Nord-Regionalligisten Eintracht Norderstedt in der Landeshauptstadt. Das teilten beide Vereine am Dienstag mit. Die Partie, die zunächst in Todesfelde gespielt werden sollte, findet auf Wunsch der Kieler auf deren Trainingsgelände am Steenbeker Weg in Kiel-Projensdorf statt.