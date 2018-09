Holstein Kiel bei Union Berlin erneut ohne Aaron Seydel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/bb) - Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel wollen den Schwung vom 2:2 gegen den VfL Bochum in das Auswärtsspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin mitnehmen. "Wir steigen mit den gleichen Zielen in den Bus wie jede Woche. Wir wollen mit Konsequenz, Einstellung und Leidenschaft in das Spiel gehen, unsere Qualitäten auf den Platz bringen und mit drei Punkten nach Hause fahren", sagte Trainer Tim Walter am Sonntag.

Allerdings warnte der Störche-Coach auch vor den Köpenickern: "Union ist eine spielstarke Mannschaft mit wahnsinnig viel Qualität in ihren Reihen. Sie werden sich zuhause nicht verstecken und uns kommen lassen, sondern mit viel Tempo in das Spiel gehen."

In der Tabelle trennt die neuntplatzierten Kieler nur ein Punkt von den Hauptstädtern, die aktuell auf Rang fünf stehen. Nicht zuletzt deshalb geht Walter von einer reizvollen Partie auf Augenhöhe aus: "Vor 30 000 Zuschauern an der Alten Försterei zu spielen, ist für jeden Fußballer einfach das Größte", meinte er.

Fehlen wird bei den Kielern erneut Aaron Seydel. Der Angreifer laboriert weiter an einer Reizung im Sprunggelenk. Fraglich ist das Mitwirken der Mittelfeldakteure Steven Lewerenz (Rückenbeschwerden) und Kingsley Schindler (Erkältung).