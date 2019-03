Holstein Kiel bangt um Okugawa: Tribüne kann gebaut werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bangt vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 um den Einsatz von Masaya Okugawa. Der von RB Salzburg ausgeliehene offensive Mittelfeldspieler laboriert an Adduktorenproblemen. "Sein Einsatz ist offen", sagte Holstein-Trainer Tim Walter am Donnerstag. Okugawa hatte bei den "Störchen" zuletzt einen Stammplatz erkämpft.

Holstein Kiels furiose Saison unter dem neuen Trainer hat offensichtlich Begehrlichkeiten geweckt. Walter soll laut Medienberichten beim Bundesligisten 1899 Hoffenheim als Nachfolger von Julian Nagelsmann, der im Sommer zu RB Leipzig wechselt, im Gespräch sein. "Wenn es Interesse gibt, ehrt mich das natürlich", sagte der 43-Jährige den "Kieler Nachrichten" (Donnerstag). "Dass es mein Ziel ist, irgendwann eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren, ist klar – am liebsten natürlich Holstein Kiel."

Holstein kann in der Endphase dieser Saison mit einer größeren Zuschauerunterstützung im Holstein-Stadion rechnen. "Der KSV wurde die Baugenehmigung für die Osttribüne erteilt. Der Verein hofft, im Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 6. April 15 000 Zuschauer begrüßen zu können", sagte Pressesprecherin Maren Schneider.

Nach Vereinsangaben vom Januar kostet die überdachte Stahlgerüst-Tribüne mehr als vier Millionen Euro. Bei der vorangegangenen europaweiten Ausschreibung für den Bau einer neuen Ost-Tribüne hatte sich kein Bauunternehmen gefunden.