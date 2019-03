Coach Walter: Keine Namen zum Ersatz für gesperrtes Duo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Trainer Tim Walter vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel lässt sich vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue nicht in die Karten schauen. Auf die Frage, wer am Freitag (19.30 Uhr/Sky) für die gesperrten Leistungsträger Dominik Schmidt und Jonas Meffert in die Startelf kommen wird, antwortete der 43 Jahre alte Coach am Mittwoch ausweichend. "Das ist noch offen. Wir haben Spieler, die diese Positionen gut bekleiden können", betonte der Fußball-Lehrer.

Immerhin steht fest, dass Masaya Okugawa und Aaron Seydel in den Kader zurückkehren können. Der Langzeitverletzte Seydel hat in Kiels U23 Spielpraxis gesammelt. "Wir sind froh, dass er wieder dabei ist", betonte Schmidt. Seydel könne wie Okugawa durchaus "eine Option" sein. Da auch Aue ein Team hat, das stets mitspielen will, erwartet Walter "ein spannendes Match". Bisher wurden im Vorverkauf für die Partie rund 8300 Tickets verkauft, teilte Holstein weiter mit.