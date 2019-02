Eintracht will in der Europa League weiter für Furore sorgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Charkiw (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt strebt im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Achtelfinals an. Es gehe um jedes Tor, betonte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor der Partie am heutigen Donnerstag in Charkiw. Die Chancen auf ein Weiterkommen bezifferte der Österreicher auf 50:50. Verzichten muss der hessische Fußball-Bundesligist erneut auf Kapitän David Abraham, der wegen anhaltender Wadenprobleme weiter ausfällt. Das Rückspiel steigt am Donnerstag kommender Woche in Frankfurt.