Pokal-Stolz in Linx und Pforzheim, Frust beim Karlsruher SC

Pforzheim/Kehl/Linx (dpa/lsw) - Eine Sensation wie in Ulm, als der Regionalligist den Titelverteidiger Eintracht Frankfurt mit 2:1 aus dem DFB-Pokal schoss, verpassten die anderen Clubs aus Baden-Württemberg. Der SV Sandhausen und der 1. FC Heidenheim waren selbst Favoriten in ihren Erstrundenpartien und sammelten Selbstvertrauen für die 2. Liga - in Linx und Pforzheim überwog bei aller Enttäuschung am Ende dann doch der Stolz. Der Karlsruher SC erlebte einen frustrierenden Sonntag.

SV Linx - 1. FC Nürnberg 1:2 - Stolz auf die Beinahe-Sensation

Nach der knappen 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg machte in den Reihen des vier Klassen tiefer spielenden SV Linx besonders ein Wort die Runde: Stolz. "Wir waren ganz, ganz nah dran", sagte SVL-Trainer Sascha Reiß am Samstag. "Dann hätten wir eine der größten Überraschungen im deutschen Fußball gesehen." Weil aber Torjäger Adrian Vollmer kurz vor Schluss die Siegchance für den Oberligisten vergab und Mikael Ishak im Gegenzug mit seinem zweiten Tor für die Gäste alles klar machte, blieb die Sensation aus.

Dennoch hatten sich die wochenlangen Vorbereitungen und der Einsatz der vielen Ehrenamtlichen des südbadischen Dorfvereins gelohnt. Wie schon beim ersten DFB-Pokalauftritt 1994 gegen Schalke 04 hielt Linx die Partie lange offen. Während Schalke damals bis zur 86. Minute brauchte, um das Siegtor zu erzielen, gelang das den Nürnbergern dieses Mal sogar erst zwei Minuten später. "Wir können stolz auf uns sein. Nichtsdestotrotz war es am Ende doch bitter", sagte Vollmer.

1. CfR Pforzheim - Bayer Leverkusen 0:1 - Ein gerührter Trainer

Nach dem Schlusspfiff war Pforzheims Trainer Gökhan Gökce zu Tränen gerührt. Der 34-Jährige war stolz über den couragierten Auftritt seines Fünftligisten, trauerte aber zugleich den vergebenen Tormöglichkeiten hinterher. "Die Chancen waren da, es in die Verlängerung zu schaffen", sagte Gökce. Tatsächlich war vor 4725 Zuschauern im engen Holzhof-Stadion von einem Vier-Klassen-Unterschied wenig zu sehen.

Am Ende sicherte Lucas Alario dem Bundesligisten mit einem verwandelten Elfmeter (27. Minute) das Weiterkommen. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich bot sich CfR-Kapitän Dominik Salz, der Schuss des Stürmers prallte aber an den Außenpfosten. Trainer Gökce klagte auch über mangelndes "Schiedsrichter-Glück": "Es tat mir extrem weh, dass er den Handelfmeter für uns nicht gegeben hat", sagte der CfR-Coach in Richtung des Unparteiischen Frank Willenborg und erklärte damit seine Tränen.

Rot-Weiß Oberhausen - SV Sandhausen 0:6 - Den Liga-Frust vergessen

Sandhausen bewältigte mit dem lockeren Erfolg beim Tabellenführer der Regionalliga West seinen Frust aus dem Liga-Alltag. Nach der konzentrierten Leistung in Oberhausen sollen am Freitag beim VfL Bochum die ersten Punkte in der 2. Bundesliga her. "Diesen Erfolg müssen wir als positiven Impuls in die nächsten Spiele nehmen", forderte Präsident Jürgen Machmeier.

Vor 6072 Zuschauern ließ Sandhausen gegen den Sieger des Niederrhein-Pokals keine Zweifel aufkommen, Felix Müller (24./90.+2) traf doppelt. Trainer Kenan Kocak zog nach den beiden bisherigen Pflichtspiel-Niederlagen in dieser Saison "den Hut" vor seiner Mannschaft. Verteidiger Tim Kister kommentierte: "Es gibt immer negative Stimmen, wenn man verliert, heute haben wir auf dem Platz die richtige Antwort gegeben. Wir sind eine geile Truppe!"

Karlsruher SC - Hannover 96 0:6 (0:3) - Eine Klatsche nach Schnitzern

Hannover 96 zeigte dem Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals seine Grenzen auf. Der Bundesligist nutzte vor 12 234 Zuschauern im Wildpark-Stadion die vielen Ballverluste der Badener, die "ordentlich auf die Fresse bekamen", wie KSC-Trainer Alois Schwartz später sagte. Die Darbietung des klar unterlegenen Drittligisten wurde schon zur Halbzeit mit Pfiffen quittiert. Nach ordentlicher Anfangsphase nutzte 96-Neuzugang Kevin Wimmer seinen Freiraum bei einem Freistoß in der 17. Minute zur 1:0-Gästeführung. Torhüter Benjamin Uphoff, der später noch einen Schlag auf die Quadrizepssehne einstecken musste, sah dabei nicht gut aus.

Beim 0:2 durfte sich Torschütze Ihlas Bebou (31.) relativ ungestört drehen. "Wir haben viel zu viele einfache Fehler gemacht. Je länger das Spiel dauerte, desto unsicherer sind wir geworden", konstatierte KSC-Coach Schwartz. Nach Niclas Füllkrugs verwandeltem Elfmeter (41.) hängte Takuma Asano vor dem 4:0 Verteidiger David Pisot ab (51.). Der eingewechselte Hendrik Weydandt verdeutlichte mit zwei Treffern in der Schlussphase den Zwei-Klassen-Unterschied.

SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim 2:5 - Einen Schritt schneller

Heidenheim hatte mit dem niedersächsischen Außenseiter aus dem Landkreis Ammerland lange Zeit wenig Probleme. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt war am Sonntag immer einen Schritt schneller und führte nach 56 Minuten verdient mit 4:0, ehe es doch noch ein achtbares Ergebnis für den Viertligisten wurde. Björn Lindemann mit einem Foulelfmeter (76. Minute) und Thorsten Tönnies (78.) verkürzten mit einem Doppelschlag für Jeddeloh und bei den 5000 Zuschauern kam noch einmal kurz Spannung auf. Für die favorisierten Heidenheimer trafen Kolja Pusch (32./39.), Sebastian Griesbeck (22.), Robert Glatzel (56.) und Kevin Lankford (90.+2).