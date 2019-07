Leipzig-Trainer Nagelsmann erwartet keinen Bayern-Alleingang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa) - Im Kampf um den deutschen Meistertitel erwartet Julian Nagelsmann in der kommenden Saison keinen Alleingang von Rekordchampion FC Bayern München. "Ich glaube, es wird eine der ausgeglichensten Bundesligasaisons seit langem", sagte der Trainer des Vorjahresdritten RB Leipzig am Montag am Rande des Internationalen Trainerkongresses in Kassel. "Es gibt viele interessante Teams, die in der Lage sind, die Bayern zu fordern."

Ob es einer Mannschaft gelinge, die seit sieben Jahren anhaltende Titel-Dominanz der Bayern zu beenden, werde jedoch in erster Linie von den Münchnern abhängen - "wie gut sie in die Saison reinkommen, wie stabil sie sind, wie wenig Verletzungen sie haben". Wichtig für die Liga sei, dass die Verfolger wie Borussia Dortmund, RB Leipzig oder auch Bayer Leverkusen "alle versuchen, ambitioniert zu sein, damit es spannend wird", erklärte der 32-Jährige.

Mit seinem neuen Team will der im Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim gekommene RB-Coach auf jeden Fall oben mitmischen. "Wir wollen nicht weniger erfolgreich sein als in den vergangenen Jahren", bekräftigte Nagelsmann. In der vergangenen Saison waren die von der Konkurrenz hoch gehandelten Sachsen in der Fußball-Bundesliga Dritter geworden und erstmals ins DFB-Pokalfinale eingezogen.