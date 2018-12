KSC-Sportdirektor Kreuzer: Keine Wintertransfers geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Drittliga-Tabellenführer Karlsruher SC plant keine Neuverpflichtungen in der Winterpause. "Sollten sich Samstag nicht drei Spieler schwer verletzen, kann ich weitere Transfers ausschließen", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) mit Blick auf die abschließende Partie des Jahres gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (14.00 Uhr). Anfang Dezember hatten die Badener bereits den zuvor vereinslosen Fußball-Profi Sercan Sararer geholt.

Die beiden in dieser Saison erfolgreichen Torjäger Marvin Pourié und Anton Fink sollen in Karlsruhe über diese Saison hinaus gehalten werden. Im Falle des Aufstiegs in die 2. Bundesliga würden sich die Verträge mit den beiden "automatisch jeweils um ein Jahr" verlängern, sagte Kreuzer. "Aber auch bei einem Verbleib in der 3. Liga können wir uns vorstellen, mit beiden zu verlängern. Mit Marvin haben wir bereits Gespräche aufgenommen, mit Toni werden wir uns bald zusammensetzen."

Nach sechs Siegen in Serie hat der Karlsruher SC die Tabellenspitze übernommen. Der Wiederaufstieg ist auch aus wirtschaftlichen Gründen das Ziel. "Wir würden auch ein weiteres Jahr 3. Liga hinbekommen, aber nur mit viel Kopf- und Bauchschmerzen", sagte Kreuzer.