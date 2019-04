Karlsruher SC: Profivertrag für Nachwuchsstürmer Kother

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat seinen Nachwuchsspieler Dominik Kother mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19 Jahre alte Stürmer habe einen Vertrag bis 2022 unterschrieben, teilte der Verein am Freitag mit.

Kother ist schon seit 2009 beim KSC und hat seit der U10 alle Nachwuchsteams im Wildpark durchlaufen. Dass das nächste Eigengewächs in den Profikader aufrücke, zeichne die eigene Jugendarbeit aus, sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer. In der laufenden Saison der U19-Bundesliga kommt Kother derzeit auf sechs Tore. Vielleicht spielt der gebürtige Bruchsaler kommende Saison schon in der 2. Bundesliga. Karlsruhe geht als Tabellenzweiter in den 35. Spieltag und hofft auf den Aufstieg.