Erste Saison-Niederlage für Karlsruhe: 1:3 gegen Lotte

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC hat die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Am Samstagnachmittag unterlag der Fußball-Drittligist im heimischen Wildparkstadion gegen das bisherige Tabellenschlusslicht Sportfreunde Lotte mit 1:3 (1:3). Damit gelang Gäste-Trainer Nils Drube ein perfekter Einstand, nachdem der 40-Jährige erst unter der Woche das Amt übernommen hatte.

Entschieden war die Partie bereits nach einer halben Stunde. Die Gäste agierten mit viel Mut und setzten die Hausherren von Beginn an unter Druck. Daraus resultierte die Führung in der siebten Minute, als David Pisot einen Schuss von Jaroslaw Lindner ins eigene Tor abfälschte. In der 13. Minute folgte dann der zweite Gästetreffer durch Maximilian Oesterhelweg, ehe Matthias Rahn für die Vorentscheidung sorgte (26.).

Der 1:3-Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit durch Justin Möbius in seinem ersten Startelf-Einsatz für den KSC war zu wenig (42.). Zwar übernahmen die Hausherren vor 10 107 Zuschauern nach dem Seitenwechsel das Kommando, hatten aber kein Abschlussglück. Marvin Wanitzek vergab in der 65. Minute einen Strafstoß.