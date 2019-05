Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei badischem Pokalfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Polizei trifft für das badische Fußball-Pokalfinale zwischen dem Karlsruher SC und Waldhof Mannheim am Sonntag (14.00 Uhr) erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Es würden an die 1000 Beamten von Bundes- und Landespolizei an den Bahnhöfen, in den Zügen sowie rund um das Wildparkstadion im Einsatz sein, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem wird die Polizei Drohnen einsetzen, um von oben eine gute Sicht über das Stadion sowie das angrenzende Waldgebiet zu haben. Auch mindestens ein Wasserwerfer und etwa zehn berittene Polizisten werden vor Ort sein.

Die Partie zwischen den badischen Rivalen ist als Hochrisikospiel eingestuft worden. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Ausschreitungen zwischen Anhängern beider Clubs gekommen.