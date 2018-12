5:0 gegen Münster: Karlsruher SC holt fünften Sieg in Serie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat in der 3. Fußball-Liga den fünften Sieg in Serie eingefahren. Die Badener besiegten am Samstag vor 10 613 Zuschauern im Karlsruher Wildparkstadion Mitkonkurrent Preußen Münster mit 5:0 (3:0) und verteidigten damit auf Rang zwei ihren direkten Aufstiegsplatz. Der erste Treffer fiel in der 31. Minute, als Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) nach einem Zupfer gegen Marvin Pourie auf den Elfmeterpunkt zeigte. Anton Fink ließ sich die Chance zum Führungstreffer nicht nehmen.

Bereits fünf Minuten später stand Jablonski wieder im Mittelpunkt, als er Münsters Ole Kittner (36.) nach eine Foulspiel am gegnerischen Strafraum die Rote Karte zeigte. Weitere fünf Minuten später gab es den zweiten Elfmeiter der Partie, Karlsruhes Marc Lorenz (41.) verwandelte zum 3:0-Halbzeitstand.

Nach der Pause nutzte der KSC die Überzahl konsequent aus. Burak Camoglu (56.) beförderte den Ball mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern in den rechten Winkel. Während Münster nur noch zu wenigen Kontern ansetzte, hatte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz noch nicht genug. Den Schlusspunkt setzte erneut Pourie, der eine Kopfballvorlage von David Pisot aus sieben Metern volley im Münsteraner Gehäuse unterbrachte.