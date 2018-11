Rückschlag für Kaiserslautern: Energie Cottbus gewinnt 2:0

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern musste einen überraschenden Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen, Energie Cottbus verschaffte sich mit dem fünften Saisonsieg etwas Luft. Die Pfälzer mussten sich am Freitagabend auf dem Betzenberg den Gästen aus der Lausitz mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Gleich die erste Chance der Cottbuser nutzte Kapitän Marc Stein (47. Minute) zum Führungstreffer. Der eingewechselte Lasse Schlüter sorgte nach einem Konter für die Entscheidung (76.).

Schon früh zeichnete sich für Lautern vor 24 005 Zuschauern ein Geduldspiel gegen defensive Gäste ab. Am Cottbuser Abwehrriegel, der häufig aus neun Feldspielern bestand, bissen sich die "Roten Teufel" aber die Zähne aus. In den nur seltenen Momenten, in den sich Lücken auftaten, fehlten dann die zündenden Ideen oder die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Nach zuvor nur einer Niederlage in den letzten neun Ligaspielen verpasste die Elf von Trainer Michael Frontzeck die Chance, bis auf den Aufstiegsrelegationsplatz zu klettern und die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Cottbus hingegen sammelte einen letztlich verdienten Sieg im Abstiegskampf und brachte zumindest bis Samstag fünf Zähler zwischen sich und die Abstiegszone.