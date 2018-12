Perfekt: Kaiserslautern stellt Hildmann als Trainer vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa) - Sascha Hildmann soll den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in die Erfolgsspur zurückführen. Die Pfälzer präsentierten den 46-Jährigen am Donnerstag als neuen Cheftrainer. Hildmann wird Nachfolger von Michael Frontzeck, der nach der 0:5-Pleite bei der SpVgg Unterhaching am vergangenen Samstag freigestellt worden war. "Der FCK ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Es war immer ein echter Traum von mir, hier als Trainer tätig sein zu dürfen und ich freue mich auf die vor uns liegenden Aufgaben und die Arbeit mit der Mannschaft", sagte Hildmann.

Der gebürtige Lauterer, der Anfang Oktober beim Ligakonkurrenten SG Sonnenhof Großaspach gehen musste, erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2020. "In den Gesprächen hat er uns inhaltlich voll überzeugt. Mit seiner Emotionalität und seinem Fachwissen ist er in unserer jetzigen Situation der richtige Trainer für den FCK", begründete Geschäftsführer Martin Bader die Verpflichtung von Hildmann. Das Ziel Wiederaufstieg ist für den viermaligen deutschen Meister bei 13 Punkten Rückstand zur Tabellenspitze derzeit in weiter Ferne.