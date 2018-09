Packende Schlussphase: Jena und Kaiserslautern spielen 3:3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa) - Der FC Carl Zeiss Jena hat in letzter Minute einen Punkt gegen den ehemaligen Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern gerettet. Die beiden Mannschaften trennten sich am 8. Spieltag der 3. Fußball-Liga mit 3:3 (1:1). 8093 Zuschauer sahen am Samstag eine umkämpfte Partie, in der Firat Sucsuz (43. Minute), Manfred Starke (76.) und Felix Brügmann (90.+1) für den FCC erfolgreich waren.

Die erste richtige Chance der Partie gehörte den Gästen: Timmy Thiele zog ab und zwang Keeper Jo Coppens zu einer ersten Parade (13.). Mit der Zeit wurden die Gastgeber spielbestimmender und erarbeiteten sich einige aussichtsreiche Chancen, die beste vergab Phillip Tietz.

Stattdessen nutzte Christian Kühlwetter in der 38. Minute eine Unaufmerksamkeit der FCC-Abwehr aus und traf zur Führung der Lauterer. Doch Carl Zeiss konnte nur sechs Minuten später ausgleichen. Außenverteidiger Matthias Kühne hatte alle Zeit der Welt für eine Flanke, mit der er Sucsuz fand, der per Direktabnahme einnetzte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte sorgten die mitgereisten FCK-Fans durch das Abbrennen von Pyro-Technik für eine Spielunterbrechung. Anschießend besaßen hochkarätige Chancen auf beiden Seiten lange Zeit Seltenheitswert. In der 76. Minute war es Starke, der den FCC erstmals mit 2:1 in Führung brachte. Kurz darauf sorgte der eingewechselte Elias Huth mit zwei Treffern (82./88.) für die zwischenzeitliche 3:2-Führung der Roten Teufel. In einer hitzigen Schlussphase war es Brügmann, der den erneuten Ausgleich erzielen konnte.