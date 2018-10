Fußball - Kaiserslautern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einem Erfolg gegen den KFC Uerdingen will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14.00 Uhr) bis auf fünf Zähler an den Tabellenzweiten heranrücken. "Wir müssen bis zum Winter möglichst viele Punkte holen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Und damit sollten wir am Samstag anfangen", forderte Trainer Michael Frontzeck am Donnerstag.

Dass ausgerechnet gegen den namhaften Aufstiegsaspiranten aus Uerdingen die Erfolgsserie starten soll, macht es dem FCK nicht einfacher. "Der KFC hat sich sportlich sehr gut entwickelt, die erfahrenen Spieler gut integriert und damit eine optimale Mischung geschaffen. Wir sind aber zu 100 Prozent auf uns fokussiert", erklärte Frontzeck, der seiner Mannschaft in den letzten Wochen eine gute Entwicklung attestierte. In der Länderspielpause wurde intensiv an der zuletzt mangelhaften Chancenverwertung gearbeitet. "Die Trainingsqualität war herausragend", betonte der 54-Jährige Frontzeck. "Es geht jetzt aber auch darum, die Balance zwischen Defensive und Offensive zu sichern." Neben den Langzeitverletzten Dylan Esmel (Kreuzbandriss), Lukas Spalvis (Knie-OP) und Jan-Ole Sievers (Bizeps-Sehnenanriss) werden auch die beiden Innenverteidiger Lukas Gottwalt (Muskelfaserriss) und Özgür Özdemir (Wadenblessur) ausfallen.