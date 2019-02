Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kommt auch in der Rückrunde nicht über das Mittelmaß hinaus. Gegen den Halleschen FC reichte es für die Pfälzer am Samstag vor 19 176 Zuschauern nur zu einem 0:0. Der Tabellendritte aus Halle war spielerisch überlegen, vermochte die Unsicherheiten in der Lauterer Hintermannschaft aber nicht zu nutzen. In der Offensive zeigte sich der FCK, der in drei der letzten vier Heimspielen ohne eigenen Treffer blieb, erneut erschreckend harmlos. Von den Aufstiegsambitionen muss sich der Tabellenzehnte wohl endgültig verabschieden und den Blick bei nur fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone auch nach unten richten.