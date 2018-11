Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Zum Abschluss der Hinrunde muss Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am 15. Dezember (14.00 Uhr) zum SV Meppen reisen. Wie der Verein am Dienstag weiter mitteilte, treten die Roten Teufel zum Rückrundenstart zwei Tage vor Weihnachten (14.00 Uhr) beim TSV 1860 München an. Nach der Winterpause empfängt der FCK am 26. Januar (14.00 Uhr) die SG Sonnenhof Großaspach. Am 1. Februar (19.00 Uhr) eröffnen die Pfälzer den 22. Spieltag bei Preußen Münster.