Kaiserslautern taumelt weiter: 1:6 gegen Hoffenheim

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der Abwärtstrend von Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hält an. Zwar war in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim nicht mit einem Erfolg zu rechnen, doch die Chancenlosigkeit und die eigene Vorstellung beim 1:6 (1:3) macht sprachlos und sorgt für weitere Unruhe in der Pfalz.

Nach der bitteren Lehrstunde und dem schwachen Saisonstart mit nur einem Sieg aus vier Partien und Tabellenplatz 15 muss den Pfälzern schnellstmöglich die Trendwende gelingen. Sollte auch das Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC am kommenden Samstag verloren gehen, dürfte es für Trainer Michael Frontzeck eng werden.

"Das ist jetzt eine schwierige Phase. Auch weil wir jetzt ein Spiel vor der Brust haben, das wir unbedingt gewinnen sollten", resümierte Frontzeck, der sich dem Ernst der Situation durchaus bewusst ist. Die Kritik an der Arbeit des 54-Jährigen wächst. Denn trotz zum Teil desolater Einzelleistungen in den letzten Spielen hält er an seiner taktischen Formation fest.

Gegen Hoffenheim peilte er einen Überraschungserfolg und eine Wiedergutmachung für die zuletzt blamablen Auftritte an. Doch die Realität vor 22 818 Zuschauern auf dem Betzenberg war eine andere. "Der Zwei-Klassen-Unterschied wurde mehr als deutlich", gestand Frontzeck. Joelinton (6., 22., 53. Minute), Nico Schulz (13.), Pavel Kaderabek (51.) und Joshua Brenet (63.) trafen für die Gäste, Lukas Spalvis gelang der Ehrentreffer (33.).

Die Euphorie vom Saisonstart ist komplett verflogen. Bei einer Niederlage gegen den KSC droht die Stimmung beim taumelnden Traditionsclub endgültig zu kippen. "Die Zuschauer haben ein feines Gespür gezeigt. Das wird anders, sollten wir das Derby nicht gewinnen", weiß auch Sportdirektor Boris Notzon.