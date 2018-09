Kaiserslautern hofft gegen Köln auf Trendwende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Nach dem Saison-Fehlstart strebt der 1. FC Kaiserslautern trotz großer Personalsorgen im Montagsspiel der 3. Fußball-Liga gegen Fortuna Köln die Trendwende an. "Wir müssen den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen", forderte Trainer Michael Frontzeck am Freitag.

Die Verletzung von Torjäger Lukas Spalvis stellte sich in der Länderspielpause als schwerwiegender heraus. Der 24-Jährige wird in der kommenden Woche am lädierten Knie operiert und fällt für längere Zeit aus. Sturmpartner Timmy Thiele musste wegen Knieproblemen zuletzt kürzertreten. Innenverteidiger Andre Hainault ist nach seiner Schulterblessur zwar wieder im Training, ein Einsatz am Montag kommt aber wohl noch zu früh.