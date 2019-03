Drittligist Kaiserslautern landet wichtigen Sieg gegen Jena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Fußball-Liga den benötigten Befreiungsschlag gelandet. Nach zuvor nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien besiegten die Pfälzer den FC Carl Zeiss Jena am Sonntag mit 4:1 (1:1). Vor 18 288 Zuschauern ging der Tabellenvorletzte aus Jena durch Phillip Titz in der 26. Minute in Führung. Christian Kühlwetter mit einem Doppelpack (33./87.), Mads Albaek (54./Foulelfmeter) und Florian Pick (88.) sorgten aber noch für einen klaren Sieg der Roten Teufel. Bei nun neun Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone dürfte der Tabellenzwölfte nichts mehr mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun bekommen.