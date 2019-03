Carl Zeiss Jena kassiert 1:4 in Kaiserslautern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/th) - Der FC Carl Zeiss Jena hat eine Überraschung beim 1. FC Kaiserslautern klar verpasst. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok kassierte am Samstag auf dem Betzenberg eine 1:4 (1:1)-Niederlage und steht nach dem 27. Spieltag der 3. Fußball-Liga weiterhin auf dem vorletzten Platz. Nach der Führung der Gäste in der 26. Minute durch Phillip Tietz glich Christian Kühlwetter acht Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit trafen Lauterns Mads Winther Albaek (54.), erneut Kühlwetter (87.) und Florian Pick (87.).

Mit einigen Personalsorgen trat Jena gegen die Lauterer an, die vom Ziel Wiederaufstieg weit entfernt sind. Immerhin konnte Kwasniok auf Kapitän René Eckardt bauen, der in der Vorbereitung noch Probleme gehabt hatte. Kwasniok ließ seine Mannschaft aber nicht nur verteidigen, Jena kam auch zu Chancen und nutzte eine durch Tietz, eingeleitet wurde das Tor unter anderem durch Eckardt. Doch was vielversprechend begann, endete letztlich mit einer klaren Niederlage. Es blieb bei Jenas erst zweitem Tor in diesem Jahr, während die Lauterer in der Schlussphase noch mal aufdrehten.