Bemühen um Lizenz: Kaiserslautern kommt einen Schritt voran

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa) - Der finanziell angeschlagene 1. FC Kaiserslautern ist hinsichtlich der Lizenzerteilung am Montag einen Schritt weitergekommen. Eine regionale Investorengruppe, zu der die beiden Kaiserslauterer Unternehmer Hans Sachs und Klaus Dienes gehören, plant, dem Fußball-Drittligisten Eigenkapital in Höhe von drei Millionen Euro zuzuführen. Das Konzept der potenziellen Investoren wurde nun der Geschäftsführung und dem Beirat vorgestellt. "Wir sind auf einem wirklich guten Weg. Mehr darf ich zu den laufenden Verhandlungen aktuell aber nicht sagen", erklärte der Beiratsvorsitzende Patrick Banf der Deutschen Presse-Agentur.

An diesem Dienstag wird Lauterns Kreditgeber Quattrex in die Verhandlungen einsteigen. Das Finanzunternehmen hatte den Pfälzern eine Frist bis Dienstagabend gesetzt und stellt nur dann ein weiteres Darlehen zur Verfügung, wenn der Traditionsverein ein langfristiges Konzept vorlegen kann. Mit einer endgültigen Einigung ist in den kommenden Tagen zu rechnen. Bis zum 28. Mai muss der FCK die noch fehlenden Mittel in Millionenhöhe für die Drittliga-Lizenz in der kommenden Spielzeit beim Deutschen Fußball-Bund nachweisen.