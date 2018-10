1. FC Kaiserslautern will Aufschwung in Aalen fortsetzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Drei Siege aus den vergangenen vier Spielen: Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in der 3. Fußball-Liga im Aufwärtstrend und will diesen auch am Montagabend (19.00 Uhr) beim VfR Aalen fortsetzen. Mit einem Erfolg würden die Pfälzer bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. "Wir müssen auf der Hut sein. Wichtig ist, dass wir da ansetzen, wo wir gegen Uerdingen aufgehört haben", sagte Trainer Michael Frontzeck.

Der 54-Jährige lässt sich nicht davon beirren, dass Aalen derzeit auf einem Abstiegsplatz steht und erwartet auf der Ostalb ein schwieriges Spiel. "Es ist eine komplizierte Liga, das betone ich immer wieder. Es ist egal, gegen wen wir spielen. Du musst schauen, dass du zu 100 Prozent deine Leistung auf den Platz bringst", sagte Frontzeck.

Schlechte Nachrichten gibt es aus dem FCK-Lazarett: Für Stürmer Lukas Spalvis steht nach seinem Ende August erlittenen Knorpelschaden und der anschließenden Knie-Operation möhglicherweise die Karriere auf dem Spiel. Der litauische Nationalspieler hatte mit seinen erst 24 Jahren zuvor bereits zwei Kreuzbandrisse erlitten. "Ich hoffe, dass er das übersteht und zurück kommen wird, aber das wird seine Zeit dauern", erklärte Frontzeck. Neben Spalvis fallen auch Dylan Esmel (Kreuzbandriss), Jan-Ole Sivers (Bizeps-Sehnenanriss) sowie die beiden Innenverteidiger Lukas Gottwalt (Faserriss) und Özgür Özdemir (Wadenblessur) weiter aus.