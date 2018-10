1. FC Kaiserslautern hofft auf dritten Sieg hintereinander

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern will die Erfolgsserie nach der Trendwende weiter fortsetzen. Beim Spitzenreiter VfL Osnabrück bietet sich am Samstag (14.00 Uhr/Sky) die Gelegenheit, den dritten Sieg in Serie einzufahren und bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranzurücken.

Nach dem schwachen Saisonstart könnte Lautern sich im Kampf um die anvisierten Aufstiegsränge erstmals in eine gute Ausgangsposition bringen. Trainer Michael Frontzeck will sich vom Blick auf die Tabelle aber nicht beeinflussen lassen und die volle Konzentration auf das Duell am Samstag richten. "Osnabrück steht nicht ohne Grund ganz oben. Sie haben gute spielerische Ansätze", erklärte der 54-Jährige am Donnerstag.

Getragen von der Euphorie der jüngsten Erfolge will der FCK also nachlegen - Frontzeck sieht seine Elf dafür gut vorbereitet. "Die Entwicklung der Mannschaft ist gut. In den letzten Spielen ist uns ein großer Schritt in die richtige Richtung gelungen. Wir müssen dies jetzt aber von Woche zu Woche bestätigen", sagte er.

Neben den langzeitverletzten Lukas Spalvis (Knie-OP), Jan-Ole Sievers (Bizeps-Sehnenanriss) und Dylan Esmel (Kreuzbandriss) wird auch Innenverteidiger Lukas Gottwalt mit muskulären Problemen ausfallen. Routinier Andre Hainault soll dessen Platz an der Seite von Abwehrchef Kevin Kraus einnehmen.