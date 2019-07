Augsburg gewinnt erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jettingen-Scheppach (dpa) - Der FC Augsburg hat das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung locker gewonnen. Der Fußball-Bundesligist besiegte am Dienstagabend den Landesligisten FC Gundelfingen in Jettingen mit 6:0 (3:0). Die Tore in der ersten Spielhälfte erzielten die Neuzugänge Ruben Vargas und Florian Niederlechner, der zweimal erfolgreich war. Georg Teigl war jeweils der Vorbereiter.

Nach der Pause wechselte Trainer Martin Schmidt komplett und bot in der neuen Elf unter anderem die Neuzugänge Carlos Gruezo und Iago auf. André Hahn sowie die Nachwuchsspieler Dorian Cevis und Lukas Petkov erhöhten im Stadion am Schindbühel. "Es hat Spaß gemacht", kommentierte Kapitän Daniel Baier. Der FCA startet Mitte August auswärts gegen Borussia Dortmund in die Bundesliga-Spielzeit 2019/20.