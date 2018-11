HSV-Trio beim Turnier in Armenien: Niederlage zum Auftakt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für die Jungprofis Fiete Arp, Josha Vagnoman und Jonas David vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gab es zum Auftakt der Länderspielreise in Armenien eine Niederlage. Arp und David standen am Mittwoch im Team der deutschen U19-Nationalmannschaft, das beim Vier-Nationen-Turnier in Jerewan gegen Portugal mit 0:1 verlor. Vagnoman kam nicht zum Einsatz. Zwei Spiele folgen: am Samstag gegen die Niederlande und am Montag gegen Gastgeber Armenien.

In Hamburg haben Gotoku Sakai und Douglas Santos das Training am Mittwoch ausgelassen. Sakai fehlte wegen einer Rippenprellung, Douglas Santos ist erkältet. Lediglich im Kraftraum aktiv waren Hee-Chang Hwang, Gideon Jung und Matti Steinmann.