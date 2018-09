VfL Osnabrück verteidigt Tabellenführung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/lni) - Der VfL Osnabrück hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verteidigt. Die Niedersachsen kamen am Sonntag bei Carl Zeiss Jena zwar nur zu einem 0:0. Wegen des besseren Torverhältnisses liegen die Lila-Weißen aber weiter vor dem punktgleichen Karlsruher SC. In einer hart umkämpften Partie konnten sich beide Mannschaften keine entscheidenden Vorteile erspielen. Das Remis war daher am Ende verdient. Für das Team von Trainer Daniel Thioune geht es nun am Mittwoch im Niedersachsenpokal beim Regionalligisten BSV Rheden weiter. Am kommenden Samstag ist dann der 1. FC Kaiserslautern in der Dritten Liga an der Bremer Brücke zu Gast.