Torloses Remis: Jena bleibt auf einem Abstiegsrang

Jena (dpa/th) - Die Fußball-Drittligisten FC Carl Zeiss Jena und Preußen Münster haben sich im ersten Spiel des neuen Jahres mit 0:0 getrennt. Die Thüringer kletterten mit dem Unentschieden vor 3878 Zuschauern zwar auf den 17. Tabellenplatz, bleiben aber auch nach dem 21. Spieltag auf einem Abstiegsrang.

Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen, danach kam der FCC immer besser ins Spiel. Die erste Torchance hatte Maximilian Wolfram in der 14. Minute, kurz danach vergab Florian Brügmann frei vor dem Tor. Bis zur Halbzeitpause erarbeitete sich Münster mehr Spielanteile, blieb vor dem Tor aber zu ungefährlich. Jena fand nur selten Zugriff auf das Spiel.

Zu Beginn der zweiten Hälfte scheiterte Philipp Hoffmann an Torhüter Raphael Koczor (47.). Im Anschluss waren Torchancen weiterhin Mangelware. Die Jenaer Elf spielte sich erst in der Schlussviertelstunde in der gegnerischen Hälfte fest. Dominik Bock scheiterte jedoch mit einem Distanzschuss an Torwart Maximilian Niehues Schulze (76.), ehe Jenas Torhüter kurz vor Schluss eine Chance der Preußen parierte.