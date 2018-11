Tag der offenen Tore in Jena: Unterhaching siegt mit 5:4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Am Tag der offenen Tore hat der FC Carl Zeiss Jena versäumt, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln und ist auf Abstiegsplatz 17 abgerutscht. Gegen die SpVgg Unterhaching unterlagen die Thüringer am Samstag mit 4:5 (2:2). 4023 Zuschauer sahen eine spannende Partie, in der Dominik Bock (36.), Phillip Tietz (41.), Julian Günther-Schmidt (54.) und Felix Brügmann (69.) für die Gastgeber trafen. Für Unterhaching waren Marc Endres (16.), Stephan Hain (43., 59., 61.) und Lucas Hufnagel (81.) erfolgreich.

Die Partie hatte hohen Unterhaltungswert, weil beide Angriffsreihen die sich bietenden Chancen nutzten. Unterhaching war dabei die aktivere Mannschaft, traf neben den fünf Toren noch fünfmal den Pfosten. Jena hielt sehr gut mit und kann trotz der Niederlage Selbstvertrauen aus der Partie mitnehmen.