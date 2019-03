Jena verliert in Osnabrück 1:3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/th) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena bleibt weiter in akuter Abstiegsgefahr. Die Saalestädter mussten sich am Samstag beim Tabellenführer VfL Osnabrück mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Phillip Tietz brachte vor 9116 Zuschauern in der 6. Minute die Thüringer in Front. Benjamin Girth (12.) glich nur wenig später aus, ehe Marcos Alvarez (78.) und Luca Pfeiffer (88.) für die Entscheidung sorgten.

Der FCC begann stark, nach einem Freistoß konnte VfL-Torhüter Nils-Jonathan Körber den Ball nur abprallen lassen. Jannis Kübler reagierte am schnellsten, flankte nach innen und Tietz drückte den Ball über die Linie. Nur kurze Zeit später war die Jenaer Abwehr zu unsortiert, so dass Girth den Ausgleich erzielen konnte. Marius Ghrösch (18.) und René Eckardt (20.) verzogen danach beide knapp. Auf der anderen Seite rettete das Aluminium gleich dreimal für Jena.

Nach dem Seitenwechsel rettete FCC-Torhüter Jo Coppens zweimal in nur einer Minute stark. Die Osnabrücker erarbeiteten sich Vorteile, wussten sich im letzten Drittel des Spielfeldes aber meist nur mit Distanzschüssen zu helfen. Die Gäste verlegten sich auf's Kontern, blieben aber zu harmlos. Nach einem Einwurf traf Alvarez mit dem Hinterkopf zur Führung für den VfL, ehe Pfeiffer nach einem weiteren Abwehrfehler den Endstand markierte.