Jena verliert bei Aufsteiger Cottbus mit 1:2

Cottbus (dpa/th) - Der FC Carl Zeiss Jena ist nach dem achten sieglosen Spiel in Serie in der 3. Fußball-Liga auf Abstiegsplatz 17 abgerutscht. Die Thüringer unterlagen am Samstag bei Aufsteiger Energie Cottbus vor 7302 Zuschauern mit 1:2 (0:1). Die Tore für die Hausherren erzielten Marc Stein (42. Minute) und Dimitar Rangelow (49.). Für Jena traf Julian Günther-Schmidt (51.).

Die erste große Chance hatte Energies Rückkehrer Rangelow bereits nach einer Minute. Seinen Schuss parierte FCC-Keeper Jo Coppens stark. Bis Jena ins Spiel fand, dauerte es etwas länger. In der 18. Minute hatte Firat Sucsuz die Möglichkeit zur Führung, sein Schuss war aber zu unpräzise.

Wenig später jubelten schon einige Cottbusser Fans. Marc Steins Kopfball (23.) wurde aber von Maximilian Wolfram in höchster Not kurz vor der Linie geklärt. Jena wurde immer stärker, ein Tor fiel aber nicht. Stattdessen musste die Elf von Coach Mark Zimmermann kurz vor der Halbzeitpause doch noch einen Gegentreffer hinnehmen. Nach einer Ecke stieg Kapitän Stein am höchsten und köpfte ein.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Rangelow auf 2:0 - erneut nach einer Ecke. Nur wenig später verkürzte Günther-Schmidt für den FC Carl Zeiss. Im Anschluss war Jena wie in den vorangegangenen Partien sehr couragiert, konnte sich vor dem Tor aber nicht entscheidend durchsetzen.