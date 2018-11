Jena trotzt Rostock Remis ab: Spielunterbrechung wegen Fans

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Der FC Carl Zeiss Jena hat seine Negativ-Serie in der 3. Fußball-Liga gestoppt und sich gegen den FC Hansa Rostock ein 1:1 (0:0) erkämpft. Vor 8141 Zuschauern brachte Jonas Hildebrandt (56.) die Gäste in Führung. Vincent-Louis Stenzel köpfte in der Nachspielzeit zum Ausgleich ein (90.+3). Jena bleibt in der Tabelle trotz des Punktgewinns aber auf dem 17. Tabellenplatz und damit in Abstiegsgefahr.

Die mitgereisten Rostocker Fans zündeten bereits vor Anpfiff im Gästeblock Pyrotechnik, so dass sich der Spielbeginn verzögerte. Zudem kam es nach der Rostocker Führung zu einer knapp sechsminütigen Spielunterbrechung. Schiedsrichter Martin Petersen schickte die Teams in die Kabine, nachdem auf der Haupttribüne Tumulte ausgebrochen waren. Daraufhin stürmten die Rostocker Fans aus dem Block ins Rund, die Jenaer Ultras folgten ihnen umgehend. Dadurch ergaben sich chaotische Zustände neben dem Rasen, die erst durch das Einschreiten der Polizei beendet werden konnten. Nachdem Spieler und Funktionäre auf die Fans einredeten, wurde die Partie dann wieder angepfiffen.

Jena startete druckvoll, setzte die Gäste früh in der eigenen Hälfte unter Druck. Hansa brauchte einige Minuten, um sich in das Spiel einzufinden, hatte aber durch einen Freistoß von Jonas Hildebrandt eine sehr aussichtsreiche Möglichkeit. Auf der anderen Seite ging Manfred Starkes Freistoß nur knapp über das Tor.

Julian Günther-Schmidt hatte die erste aussichtsreiche Möglichkeit der zweiten Hälfte, scheiterte aber an Rostocks Torhüter Ioannis Gelios. Im Gegenzug konterten die Gäste eiskalt und gingen in Front.

Nachdem die Partie wieder angepfiffen wurde, war Jena erneut die spielbestimmende Mannschaft, doch Starke und der eingewechselte Maximilian Wolfram (80.) vergaben ihre Möglichkeiten. In der 88. Minute traf Kevin Pannewitz nur die Latte. Doch Stenzel sorgte in der Nachspielzeit per Kopf für den verdienten Ausgleich.