Carl Zeiss Jena will Ligaverbleib aus eigener Kraft schaffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena will den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga heute gegen den TSV 1860 München aus eigener Kraft schaffen. "Wir wollen dieses Spiel gewinnen", sagte Trainer Lukas Kwasniok zur Marschrichtung. Dabei setzt seine Mannschaft im mit 10 600 Zuschauern ausverkauften Ernst-Abbe-Stadion auch auf die Unterstützung durch die Fans. "Wir freuen uns darauf und auf die Kulisse, die auch die Wertschätzung dessen ist, was in den letzten Wochen geleistet wurde", sagte Mannschaftskapitän René Eckardt.

Als Tabellen-16. hat der FC Carl Zeiss lediglich einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Sollte Jena verlieren oder unentschieden spielen und die SG Sonnenhof Großaspach in Köln gegen die Fortuna gewinnen, müssten die Jenaer doch noch den Weg in die Regionalliga antreten.