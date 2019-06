Carl Zeiss Jena leiht Kircher von Aufsteiger Karlsruhe aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena leiht Tim Kircher vom Karlsruher SC aus. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger soll in der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok weitere Erfahrung in der dritthöchsten Spielklasse sammeln. Die Ausleihe gilt zunächst für eine Saison bis 30. Juni 2020. Das teilte der FCC am Mittwoch mit.

"Tim passt genau ins Anforderungsprofil und in unser Team. Er ist jung, er ist ehrgeizig, entwicklungsfähig und verfügt über eine sehr gute Spielauffassung", sagte Kwasniok über den Neuzugang. Der Jenaer Coach kennt Kircher aus seiner Zeit als Trainer im Nachwuchsbereich des KSC. "Es ist eine tolle Herausforderung und zugleich auch eine riesige Chance, um mich sowohl als Spieler als auch persönlich weiterzuentwickeln", sagte Kircher.