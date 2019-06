3. Fußball-Liga: Slamar wechselt von Jena nach Großaspach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa) - Dennis Slamar ist vom Fußball-Drittligisten FC Carl-Zeiss Jena zur SG Sonnenhof Großaspach gewechselt. Das gaben beide Verein am Montag bekannt. Der Vertrag des 24 Jahre alten Abwehrspielers beim FCC endet am 30. Juni. "Wir danken Dennis Slamar für seine Zeit bei unserem FCC und wünschen ihm für die neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg", twitterte Jena. Der Innenverteidiger bestritt in der abgelaufenen Saison 30 Einsätze in der 3. Fußball-Liga für Jena. Beim Klassenrivalen aus Großaspach unterzeichnete Slamar einen Vertrag, der für zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 gültig ist.