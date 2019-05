Zweitligist Darmstadt kassiert 0:3-Niederlage in Ingolstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat im vorletzten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga eine klare 0:3 (0:2)-Niederlage beim FC Ingolstadt kassiert. Kunstschütze Sonny Kittel mit einem traumhaften Freistoß in der 11. Minute, Dario Lezcano per Kopf (45.) und Stefan Kutschke (55.) nach einem Konter erzielten am Sonntag vor 10 190 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark die Tore für die Hausherren.

"Es war ein bitterer Tag für uns. Wir waren am Anfang gut im Spiel. Was uns gefehlt hat, war die letzte Qualität in der Offensive", sagte Darmstadts Trainer Dimitrios Grammozis und monierte: "Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben, denn wir hatten nicht die letzte Galligkeit."

Der FCI darf damit im Abstiegskampf weiter auf die Rettung hoffen, die die Hessen bereits in der Vorwoche geschafft hatten. Für Darmstadt ging es daher um nichts mehr. Trotzdem schenkten die Lilien dem Gegner nichts. Tobias Kempe (18.) traf den Außenpfosten, Yannick Stark (65.) köpfte an die Latte.

Die Gastgeber aber waren effektiver. Zu den drei Toren kam noch ein Lattentreffer von Darmstadts Verteidiger Fabian Holland, dem nach einer Flanke von Marcel Gaus fast ein Eigentor unterlaufen wäre. "Es ist ärgerlich. Ingolstadt hat alles reingeschmissen und wir haben zu viele Standards zugelassen", analysierte Flügelspieler Marcel Heller.