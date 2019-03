Wooten trifft in der Nachspielzeit: Sandhausen gewinnt 2:1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lsw) - Andrew Wooten hat dem SV Sandhausen mit einem Tor in der Nachspielzeit den dritten Sieg in Serie beschert und die Chancen auf den Klassenverbleib vergrößert. Wootens elftes Saisontor beim 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg gegen Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt brachte dem SVS am Sonntag einen Vorsprung von zwei Punkten auf den Tabellen-16. 1. FC Magdeburg.

Der FCI steht zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga dagegen vor dem tiefen Fall in die 3. Liga. Der Rückstand der Schanzer auf den SVS, der den rettenden 15. Platz einnimmt, beträgt nun sieben Punkte. Björn Paulsen hatte Ingolstadt vor 9317 Zuschauern in Führung (12. Minute) gebracht, Kevin Behrens glich aus (55.).

Sandhausen hatte Glück bei einer ersten Chance für den FCI, wenig später aber Pech, denn Leart Paqarada (38.) traf den Pfosten. Eine schlimme Szene beendete die erste Hälfte: Sandhausens Fabian Schleusener musste nach einem Zusammenprall mit FCI-Torwart Philipp Tschauner mit Verdacht auf Schienbeinbruch vom Platz getragen werden.