Sandhausens Stürmer Schleusener fällt nach Beinbruch aus

Ingolstadt (dpa) - Der SV Sandhausen wird im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Stürmer Fabian Schleusener zählen können. Der 27 Jahre alte Profi hat am Sonntag beim 2:1 in Ingolstadt nach einer ersten Diagnose einen Beinbruch erlitten. SVS-Trainer Uwe Koschinat konnte sich nach der Partie zwar noch nicht im Detail zur Verletzung äußern, sprach aber von einem Schien- oder Wadenbeinbruch.

"Das wird definitiv keine Bagatellgeschichte sein. Das ist eine schwere Verletzung. Wir gehen von einem Bruch aus", sagte Koschinat. Der vom Bundesligisten SC Freiburg ausgeliehene Schleusener hatte sich in der ersten Spielhälfte bei einem schweren Zusammenprall mit FCI-Torwart Philipp Tschauner verletzt. Er wurde noch während der Partie in ein Krankenhaus in Ingolstadt eingeliefert.