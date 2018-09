Leitl mehr unter Druck: Ingolstadt unterliegt auch St. Pauli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Für Trainer Stefan Leitl spitzt sich die Lage beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt nach der nächsten Pleite mehr zu. Die Schanzer verloren fünf Tage nach dem desaströsen 0:6 in Bochum am Freitagabend auch das Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit 0:1 (0:0).

Der Japaner Ryo Miyaichi schockte mit einem Joker-Tor Leitl und seine Spieler in der 82. Spielminute. Der Torschütze profitierte von einem schlimmen Patzer von Torwart Marco Knaller, der einen langen, im Grunde ungefährlichen Ball in den Strafraum nicht klären konnte. "Wir haben die Schnauze voll", riefen die aufgebrachten Ingolstädter Fans.

Zum Zeitpunkt des Tores agierten die Gastgeber vor 10 162 Zuschauern nach der Gelb-Roten Karte für Mittelfeldspieler Konstantin Kerschbaumer wegen wiederholten Foulspiels in Unterzahl. Für Pauli-Coach Markus Kauczinski war es nach dem 1:0 in der vergangenen Saison ein weiterer wichtiger Erfolg an alter Wirkungsstätte. Fünf Punkte nach sechs Spielen sind für den FCI indiskutabel.

Auch wenn die Schanzer offensiv aktiver waren, fehlten meist die spielerischen Mittel. Nach einem abgeblockten Freistoß von Sonny Kittel, schoss Thomas Pledl beherzt aus 18 Metern, verfehlte aber das Tor knapp (22.). Ein Schuss von Außenverteidiger Jeremy Dudziak aus halbrechter Position war lange die einzige Torchance der Gäste (40.).

Nach der Pause köpfte Pledl über das Tor (59.). Leitls Team fehlten Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Es gab keine klare Torchance. Dann kam bei den Gästen Miyaichi und nutzte Knallers Fehler. "Leitl raus", riefen viele FCI-Anhänger Minuten nach dem Schlusspfiff.