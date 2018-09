Krise vorerst vorbei: FC St. Pauli gewinnt in Ingolstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat seinen Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie gewannen die Hamburger am Freitagabend mit 1:0 (0:0) im Krisenduell beim FC Ingolstadt. Das entscheidende Tor schoss der Japaner Ryo Miyaichi in der 82. Minute. Die Gastgeber spielten in der Schlussphase nur in Unterzahl, weil Konstantin Kerschbaumer in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte sah.

St. Pauli hatte lange Zeit Mühe im Vorwärtsgang und kam nur selten gefährlich vor das Ingolstädter Tor. Hinten ließen die Hamburger aber nur wenig zu. Nach zwölf Gegentoren in den vorangegangenen drei Zweitliga-Spielen war dies am Freitag der Schlüssel zum Erfolg.