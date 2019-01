Geringe DFB-Strafe für Ingolstadt wegen Pyrotechnik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Der FC Ingolstadt ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen kleinerer Vergehen der Fans mit einer Geldstrafe belegt worden. Der Zweitligist muss 1700 Euro bezahlen, weil Anhänger im Heimspiel gegen Jahn Regensburg am 22. Dezember zwei Rauchtöpfe abgebrannt und ein Feuerzeug in Richtung des gegnerischen Torhüter geworfen hatten. Das gab der DFB am Donnerstag bekannt. Die Ingolstädter stimmten dem Urteil zu, es ist damit rechtskräftig.